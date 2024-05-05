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عربي-دولي

روسيا تعلن تقدّمها شرقي أوكرانيا

Lebanon 24
05-05-2024 | 17:42
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية أوتشيريتينه بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وكان عدد سكان القرية يبلغ نحو ثلاثة آلاف نسمة قبل الحرب.
ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين الأوكرانيين حتى الآن. ولم يرد ذكر أوتشيريتينه في التقرير المسائي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
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وأشارت مدوّنات غير رسمية تغطي أخبار الحرب في أوكرانيا، منها موقع "ديب استيت ماب" الشهير، أن روسيا سيطرت على القرية.

وتحقّق روسيا تقدما بطيئا لكنه ثابت منذ سيطرتها على أفدييفكا، إذ سقطت سلسلة من القرى في المنطقة في أيدي القوات الروسية.
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