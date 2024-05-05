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عربي-دولي

الأمم المتّحدة تتّهم إسرائيل برفض دخول المساعدات إلى غزّة

Lebanon 24
05-05-2024 | 18:00
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اتّهم مسؤول كبير في الأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، في حين حذرت سيندي مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي من وجود "مجاعة شاملة" في شمال القطاع.
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ورغم أن تصريح مكين، الذي جاء في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" بُثَّت الأحد، لم يكن إعلاناً رسمياً بحدوث مجاعة، فقد قالت إنه استناداً إلى "الرعب" على الأرض "توجد مجاعة، مجاعة شاملة، في الشمال، وهي تتحرك في طريقها جنوبا".
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية مكلفة بتنسيق عمليات توصيل المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل واصلت تعزيز جهودها لزيادة المساعدات لغزة.
وأضافت الوحدة في منشور على منصة إكس "خلال محادثات بين ممثلين عن إسرائيل والأمم المتحدة، منهم ممثلون لبرنامج الأغذية العالمي، لم يشر أي كيان إلى خطر حدوث مجاعة في شمال غزة".

وتابعت: "بعد ملاحظة تحسن الوضع، ذكرت منظمات دولية الأسبوع الماضي أنه يجب تخفيض حجم البضائع المنقولة إلى شمال غزة لأن الكميات كبيرة للغاية بالنسبة لعدد السكان".

واتّهم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني إسرائيل بالاستمرار في منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى غزة مع سعي المنظمة لتجنب المجاعة.

وقال لازاريني في منشور على إكس: "في الأسبوعين الماضيين فقط، سجّلنا 10 حوادث شملت إطلاق النار على القوافل، وإلقاء القبض على موظفين بالأمم المتحدة، بما في ذلك التنمر، وتجريدهم من ملابسهم، والتهديدات بالسلاح، والتأخير الطويل عند نقاط التفتيش مما أجبر القوافل على التحرك أثناء الظلام أو إلغاء مهمتها".

ودعا لازاريني حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى إلى وقف أي هجمات على المعابر الإنسانية والامتناع عن تحويل مسار المساعدات والتأكد من وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين.
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