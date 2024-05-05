Advertisement

عربي-دولي

16 شهيداً من عائلتين في غارات إسرائيلية على رفح

Lebanon 24
05-05-2024 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1195900-638505591895086311.jpg
Doc-P-1195900-638505591895086311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت فرق إنقاذ ومسعفون عن استشهاد 16 شخصاً من عائلتين في غارات إسرائيلية على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة، بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم استهدف معبر كرم أبو سالم وتبنته حركة حماس.
وأكدت مصادر طبية الحصيلة، مشيرة إلى أن "الهجومين وقعا مساء الأحد في مخيم يبنا للاجئين وفي حي السلام في شرق رفح".
Advertisement
وجاءت هذه الغارات الإسرائيلية بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في هجوم صاروخي استهدف معبر كرم أبو سالم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:29 | 2024-05-05
18:26 | 2024-05-05
18:00 | 2024-05-05
17:42 | 2024-05-05
17:17 | 2024-05-05
16:56 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24