16 شهيداً من عائلتين في غارات إسرائيلية على رفح

Advertisement

أعلنت فرق إنقاذ ومسعفون عن استشهاد 16 شخصاً من عائلتين في غارات إسرائيلية على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة، بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم استهدف معبر كرم أبو سالم وتبنته حركة حماس.وأكدت مصادر طبية الحصيلة، مشيرة إلى أن "الهجومين وقعا مساء الأحد في مخيم يبنا للاجئين وفي حي السلام في شرق رفح".وجاءت هذه الغارات الإسرائيلية بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في هجوم صاروخي استهدف معبر كرم أبو سالم.