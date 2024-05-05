Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يُغلق معبر كرم أبو سالم بعد قصفه بالصواريخ

Lebanon 24
05-05-2024 | 19:29
A-
A+
Doc-P-1195903-638505594755167634.jpeg
Doc-P-1195903-638505594755167634.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم، المعبر الحدودي الرئيسي المؤدي إلى جنوب قطاع غزة، أمام الشاحنات بعد إطلاق صواريخ باتجاه البوابة.

وقال الجيش في بيان "تم رصد حوالي 10 عمليات إطلاق قذائف أثناء العبور من المنطقة المحاذية لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم".
Advertisement

وأضاف "معبر كرم أبو سالم مغلق حاليا أمام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية".

وكان قد أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 جنود في هجوم صاروخي لحركة حماس على معبر كرم أبو سالم بغلاف قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس بأنه إضافة إلى القتلى أصيب 12 جنديا، جروح 3 منهم خطرة.

وكان الجناح العسكري لحماس قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب المعبر بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن 10 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة كرم أبو سالم، على بعد مئات الأمتار من المعبر.

وأشار إلى إن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة للمنطقة.

ولاحقا، أعلنت الحكومة الإسرائيلية "منع مرور المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم" إلى قطاع غزة، عقب سقوط صواريخ قرب المنطقة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2024-05-05
18:26 | 2024-05-05
18:00 | 2024-05-05
17:42 | 2024-05-05
17:17 | 2024-05-05
16:56 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24