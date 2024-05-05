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عربي-دولي

أوكرانيا تستقبل عيد الفصح وسط وابل من النيران الروسية

Lebanon 24
05-05-2024 | 23:16
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شنّت القوات الروسية هجمات على مدينة خاركيف، شمال شرق أوكرانيا، نتج عنها مقتل امرأة وإصابة أكثر من عشرين.
 
وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف في منشور على تطبيق تيليغرام إن ستة أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل على منطقة أوسنوفيانسكي في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.
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وقال ممثلو الادعاء في منطقة خاركيف إن 15 آخرين أصيبوا في قصف جوي في وقت لاحق من الأحد على وسط المدينة.

وصمدت خاركيف أمام هجوم روسي استمر لأسابيع في أوائل الحرب الأوكرانية في شباط 2022، وكانت هدفا متكررا للهجمات في الأسابيع القليلة الماضية.

وتقول روسيا إنها لا تستهدف مواقع مدنية، لكن الهجمات أصابت مباني سكنية ومدارس ومؤسسات طبية.

وقال سينيهوبوف إن امرأة تبلغ من العمر 88 عاما قتلت في قصف على قرية موناتشينيفكا شرق خاركيف. وانتُشلت جثة المرأة من تحت أنقاض منزل. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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