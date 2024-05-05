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عربي-دولي

مصابة بطلق ناري.. العثور على جثث 3 أجانب في المكسيك

Lebanon 24
05-05-2024 | 23:24
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أعلن الادّعاء العام المكسيكي الأحد أنّ الجثث التي يُشتبه في أنها لراكبَي أمواج أستراليَّين وأميركي فقِد أثرهم في المكسيك، قد عُثِر عليها مصابة برصاص في الرؤوس في أحد منتجعات البلاد.

وقالت المدّعية العامّة ماريا إيلينا أندرادي الأحد "الجثث لديها جميعها ثقب في الرأس ناتج عن سلاح ناري".
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وأضافت في مؤتمر صحافي أنّ عائلات الضحايا وصلت إلى المكسيك السبت للتعرّف رسميا على الجثث.

وتتمثّل إحدى الفرضيّات التي يعمل عليها المحقّقون في ما إذا كان مقتل السيّاح ناجما من محاولة سرقة شاحنتهم الصغيرة "بيك آب". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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