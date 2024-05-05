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عربي-دولي

مادورو يحذّر من التحريض الأميركي: سيتسببون بحرب بين غويانا وفنزويلا

Lebanon 24
05-05-2024 | 23:36
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن نشر قواعد عسكرية واستخباراتية أميركية في غويانا يعد تمهيدا للصراع، كما كان الحال في أوكرانيا.

وقال مادورو: "لقد أصبحت غويانا مركز التهديد الأكبر للسلام في أمريكا الجنوبية وفنزويلا. هناك 12 قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية هناك، و14 قاعدة سرية للقيادة الجنوبية. وفي الوقت المناسب سيتم تقديم الأدلة، فهي موجودة بالفعل".
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وأضاف: "كما أعدوا أوكرانيا ضد روسيا، فإنهم يعدون غويانا لذلك. مقللين من شأننا. إنهم لا يعرفون ما الذي نحن قادرون على فعله في مواجهة التهديدات".

ونفت الولايات المتحدة اتهامات الرئيس الفنزويلي لها، بأنها "تبني قواعد عسكرية سرية في إيسيكيبو"، وهي منطقة غنية بالنفط في جمهورية غويانا، تطالب كراكاس بالسيادة عليها. وذلك بعد إعلان مادورو عن وجود قواعد عسكرية أمريكية سرية في المنطقة.

ووصفت وزارة خارجية غويانا تحرك فنزويلا للمطالبة بإقليم إيسيكيبو بأنه "انتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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