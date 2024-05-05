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عربي-دولي

المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي في مراكش

Lebanon 24
05-05-2024 | 23:35
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قالت صحيفة "الأيام 24" المغربية يوم الأحد إن حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي تعرض له رواد محل للوجبات السريعة بمنطقة المحاميد الشعبية بمدينة مراكش، ارتفعت إلى 5 وفيات.

وذكرت الصحيفة المغربية أن الأمر يتعلق بسيدة كانت قد غادرت المستشفى الأسبوع الماضي قبل أن تسوء حالتها الصحية وتفارق يوم الأحد 5 أيار الجاري.
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وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حيث تعرض 26 شخصا ضمنهم رجلا أمن، إلى تسمم غذائي مميت عقب تناولهما "سندويشا" بأحد محلات بيع المأكولات السريعة المنتشرة بحي المحاميد بمراكش، ما تسبب في وفاة 5 أشخاص.

وأشارت "الأيام 24" إلى أن صاحب المحل المذكور تمت متابعته قضائيا في حالة اعتقال بتهمة "المشاركة في التسبب في وفاة بغير قصد وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة".

وأفادت الصحيفة بأن السلطات الأمنية أغلقت المحل الذي تسبب في هذه المأساة. (سكاي نيوز)
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