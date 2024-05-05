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عربي-دولي

في ممر بين بيلاروس وروسيا.. مينسك تحذر من استمرار تمركز قوات "الناتو"

Lebanon 24
05-05-2024 | 23:51
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قال وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك إن مينسك لا تستبعد أن تبقى فرقة "الناتو" المتمركزة في التدريبات الحالية في ممر سوالكي في مواقعها على أساس دائم.
وقال ألينيك: "نحن نراقب عن كثب هذه التدريبات، فضلا عن العديد من التدريبات الأخرى، بالطبع مخاوفنا لها أساس واضح للغاية".
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وعلق على التصريح الأخير لأحد الجنرالات الأمريكيين بأن الوحدة التي كانت تتمركز مؤقتا في ليتوانيا لا تزال هناك إلى أجل غير مسمى، قائلا: "هذا تأكيد مباشر على أن الوحدات العسكرية التي يتم إرسالها إلى هناك لإجراء التدريبات موجودة للتمركز الدائم، وهذه حقيقة واضحة".
كما دعا وزير الخارجية البولندي في وقت سابق إلى إنشاء لواء عسكري للاستجابة بسرعة لأي تهديد قادم من البلدان المجاورة.
في نهاية أبريل الماضي، بدأت التدريبات العسكرية "للناتو" في ليتوانيا بمشاركة بولندا والولايات المتحدة والبرتغال حول ممر سوالكي.
ويقع الممر بالقرب من مدينة سوالكي في شمال شرق بولندا، ويصل بين بيلاروس ومنطقة كالينينغراد الروسية، ويبلغ طوله حوالي 100 كيلومتر. (RT)
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