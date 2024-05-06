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بينهم أطفال.. استشهاد 22 فلسطينيا بغارات على رفح

Lebanon 24
06-05-2024 | 00:15
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ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الاثنين، ان أكثر من 20 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون، إثر قصف القوات الإسرائيلية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الغارات الإسرائيلية، منذ مساء أمس الأحد، استهدفت 11 منزلا في رفح وأدت إلى مقتل 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال.
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وأوضحت الوكالة أن 4 شهداء ، بينهم طفلان، سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، بينما قتل 9 آخرون، بينهم 4 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.

وأضافت أن 4 مواطنين، بينهم رضيع، استشهدوا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.

وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق الأحد 5 جثامين متحللة قتلى من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الثاني الماضي.(سكاي نيوز)

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