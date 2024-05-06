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عربي-دولي
تسجيل صوتيّ خطير.. ترامب يتهم بايدن بقيادة "شرطة سرية" في أميركا!
Lebanon 24
06-05-2024
|
00:26
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كشفت وسائل إعلام أميركية، عن فحوى تسجيل صوتي للرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، يتهم من خلاله رئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن بقيادة إدارة شرطة سرية في ألمانيا النازية والبلاد الأوروبية التي احتلتها ألمانيا، وتعرف بـ"شرطة الغستابو".
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وجاء الاتهام من ترامب خلال اجتماع مع مانحين مساء السبت، بمنتجعه مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وبحسب التسجيل الصوتي، قال ترامب: "هؤلاء الأشخاص يديروين إدارة غستابو.. وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكونه. وهي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها، بحسب اعتقادهم، لكنها في الواقع ستؤدي إلى نهايتهم، لكن هذا الأمر لا يزعجني".
ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق على هذه التصريحات.
ووفقا للتقرير، استخدم ترامب مساء السبت، ألفاظا نابية للإشارة إلى المحقق الخاص الأميركي، جاك سميث، كما سخر من فاني ويليس، مسؤولة الادعاء بإحدى مقاطعات ولاية جورجيا، التي تتولى التحقيق في قضية التدخل في انتخابات الولاية. (عربي21)
المصدر:
عربي 21
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