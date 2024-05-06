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إعلام إسرائيلي: قادة إسرائيل "يخدعون أنفسهم"

Lebanon 24
06-05-2024 | 00:53
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وصفت قناة إسرائيلية، الأحد، المسؤولين الإسرائيليين بأنهم "يخدعون أنفسهم"، في التعامل مع المفاوضات الجارية بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية؛ إنّ "حركة حماس لم تتراجع للحظة واحدة منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي"، موضحة أنها "تتمسك بإنهاء الحرب على غزة، كشرط أساسي لإتمام صفقة الأسرى والإفراج عن جميع المحتجزين لديها".
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وأضافت القناة على لسان معلقها عاميت سيغل، أنّ "حماس لن توافق على أي مخطط عام لا يتضمن وقفا كاملا للحرب"، وذلك في أعقاب الجدل الإسرائيلي بشأن صفقة الأسرى والمعضلة السياسية التي تعيشها تل أبيب.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن "إسرائيل تخدع نفسها، وتخشى أنه بعد تحرر أسراها، يتم مفاجأتها في مجلس الأمن بقرار يرغمها على إنهاء الحرب، دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض حينها". (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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