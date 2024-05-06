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رسالة من الزعيم الكوري الشمالي إلى مراكز الأمن: كونوا حصنا يدافع بقوة عن الوحدة

Lebanon 24
06-05-2024 | 01:16
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دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رؤساء شرطة الأحياء إلى "الدفاع بقوة" عن وحدة البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله "عندما تصبح جميع مراكز الأمن العام الفرعية في البلاد حصنا يدافع بقوة عن الوحدة ذات التوجه الواحد، فإن قضيتنا المتمثلة في بناء مجتمع مثالي للشعب ستتقدم بشكل أكثر ديناميكية".
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ودعاهم أيضا إلى التمسك بالمبادئ الثورية والطبقية وأن يصبحوا "شفرات حادة تجتث بحزم جميع العناصر التي تتعدى على الدولة الاشتراكية".

وتعتبر مراكز الأمن العام التابعة لكوريا الشمالية من المنظمات ذات المستوى الأدنى التابعة لوزارة الأمن العام وهي مكلفة بالحفاظ على السلامة العامة وحماية حياة الناس، بينما تشير تقارير إلى أنها تقوم بمراقبة الأنشطة المناهضة للنظام. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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