ممنوع من الدخول.. فرنسا وألمانيا تُحاربان طبيب غزة الأشهر

Advertisement

بينما كان مقرراً أن يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي عن تجربته كطبيب في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر، أعلن رئيس جامعة غلاسكو البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة أنه منع من دخول فرنسا السبت الماضي.وأوضح أبو ستة عبر منصة "إكس" حينها قائلاً: "أنا الآن في مطار شارل ديغول.. وقد منعوني من دخول فرنسا.. يفترض أن أتحدث أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم السبت. هم يمنعونني بحجة أن الألمان منعوا دخولي إلى أوروبا لمدة عام".وأضاف:" السلطات الفرنسية منعت دخوله بسبب قرار من السلطات الألمانية، وبحكم معاهدة "شينغين".وأضاف أن الحظر الأولي كان من قبل الألمان، حيث أصدرت السلطات الألمانية بحقه قرارا بمنع الدخول وسلّمته له وكان لمدة 4 أسابيع، إلا أنه تفاجأ بعد وصوله تلبية للدعوة الفرنسية بأن السلطات في مطار شارل ديغول لا تستطع السماح له بالدخول إثر القرار الألماني الذي يحظر اسمه مدة عام كامل لا 4 أسابيع.وأضاف أن القرار الألماني قرار إداري لا قرارا قضائيا، ويعني أنه اتخذ دون الرجوع إلى أي قضاة، حيث إن هذا النوع من القرارات لا تحتاج لموافقة من قاض.كما رأى أن القرار الألماني جاء كمحاولة للضغط على محكمة الجنائية الدولية التي تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.وتابع أنه وفريقه القانوني تواصلوا مع محكمة الجنائية الدولية وأبلغوها بما حدث، في حين يعمل محاميه في ألمانيا على رفع الحظر عنه.وأكد أن الخطوة التالية ستكون محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، حيث سيتم رفع القضية لها بكل الوسائل القانونية، كي تتدخل لرفع الحظر الألماني كحل للأزمة التي لا تنتهي إلا برفع الدول التي قامت بفعل الحظر حظرها. (العربية)