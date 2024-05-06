Advertisement

عربي-دولي

إمكانية اغلاق مكتب حماس في الدوحة.. موسى أبو مرزوق يحسم الجدل

Lebanon 24
06-05-2024 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1195981-638505838981888242.png
Doc-P-1195981-638505838981888242.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع تراجع الأمل بالتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصاعد الأنباء حول إمكانية اغلاق مكتب حركة حماس في الدوحة، حسم موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب التنفيذي لحماس الجدل.

وأكد في مقابلة على "إم بي سي" مساء أمس الأحد، أن الموضوع لم يطرح بتاتاً، ولم يناقش أبدا.
Advertisement

طلب أميركي
كما أوضح أن قادة حماس تواجدوا في الدوحة بناء على طلب أميركي. وأردف أن القادة انتقلوا إلى قطر بعد الخلاف مع الأردن، وطلب أميركا من الجانب القطري استقبال حماس في الدوحة، وفق تعبيره.

إلى ذلك، تساءل ما إذا كانت تل أبيب وواشنطن تريدان عودة قادة حماس إلى الأردن، كون أغلبهم إما من غزة أو يحملون جواز سفر أردني، وفق قوله.

واعتبر أن كل ما يثار حول تلك المسألة مجرد ضغوط إسرائيلية لا أكثر، مشددا على أن العودة لن تكون سوى إلى غزة.

وكانت تلك القضية أثارت جدلا واسعا خلال اليومين الماضيين، بعدما كشف مسؤول مطلع على تقييم تجريه الحكومة القطرية أنها يمكن أن تغلق المكتب السياسي لحماس في إطار مراجعة أوسع لدور الوساطة التي تضطلع به في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال المسؤول لرويترز إن الدوحة تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي، وإن المراجعة الأوسع تشمل النظر فيما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع المستمر منذ قرابة سبعة أشهر.

كما أضاف أنه في حال عدم اضطلاع الدوحة بدور وساطة، فلن تكون هناك فائدة من الاحتفاظ بالمكتب السياسي لحماس لديها.

يذكر أن قطر كانت أعلنت الشهر الماضي أنها تعيد تقييم دور الوساطة الذي تضطلع به في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى مخاوف من تقويض جهودها بفعل ساسة يسعون إلى تحقيق مكاسب، وفق قولها.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-05-06
04:50 | 2024-05-06
04:44 | 2024-05-06
04:00 | 2024-05-06
03:51 | 2024-05-06
03:49 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24