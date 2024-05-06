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بالصور.. هذه خارطة النزوح التي بدأ يطبقها الجيش الإسرائيلي في رفح

Lebanon 24
06-05-2024 | 03:13
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بدأ آلاف الفلسطينيين في مناطق شرق رفح، بالنزوح غربا بدءا من صباح الإثنين، بعد تهديد الاحتلال بشن عمليات عسكرية على مناطق سكناهم.
 
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وقال الشهود، إن عمليات النزوح تجري من مناطق، صوفا والشوكة، وحي السلام، ومحيط مستشفى أبو يوسف النجار، ومنطقة تبة زارع، ومحيط معبر رفح، والجنينية ومنطقة البيوك ومناطق أخرى تقع في نطاق الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال وتشمل مربعات عدة وأحياء عديدة.
 
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وأكدوا أن تهديدات الاحتلال وإلقائه منشورات من الجو بشأن الإخلاء والعملية العسكرية، خلقت أجواء من الخوف والذعر في صفوف المدنيين والنازحين في محافظة رفح، وذلك خشية تكرار ما حدث في خانيونس ومناطق أخرى في القطاع من مجازر مروعة. (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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