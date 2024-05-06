بالصور.. هذه خارطة النزوح التي بدأ يطبقها الجيش الإسرائيلي في رفح

بدأ آلاف الفلسطينيين في مناطق شرق رفح، بالنزوح غربا بدءا من صباح الإثنين، بعد تهديد الاحتلال بشن عمليات عسكرية على مناطق سكناهم.

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وقال الشهود، إن عمليات النزوح تجري من مناطق، صوفا والشوكة، وحي السلام، ومحيط مستشفى أبو يوسف النجار، ومنطقة تبة زارع، ومحيط معبر رفح، والجنينية ومنطقة البيوك ومناطق أخرى تقع في نطاق الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال وتشمل مربعات عدة وأحياء عديدة. وقال الشهود، إن عمليات النزوح تجري من مناطق، صوفا والشوكة، وحي السلام، ومحيط مستشفى أبو يوسف النجار، ومنطقة تبة زارع، ومحيط معبر رفح، والجنينية ومنطقة البيوك ومناطق أخرى تقع في نطاق الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال وتشمل مربعات عدة وأحياء عديدة.