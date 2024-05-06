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عربي-دولي
أوّل تعليق من حماس على عملية إخلاء رفح
Lebanon 24
06-05-2024
|
03:49
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مسؤول كبير في حماس: كنا قريبين من التوصل لاتفاق وأوامر إخلاء رفح ستوقف المفاوضات
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بدأ جيش الإحتلال صباح اليوم عملية إخلاء أجزاء محددة من رفح، في إطار العملية التي من المتوقع أن يشنها هناك.
في السياق، قال مسؤول في حماس لرويترز أن "عملية إخلاء رفح تصعيد خطير وسيكون لها عواقب"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأميركية تتحمل مع إسرائيل مسؤولية "إرهاب" سكان رفح".
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أضاف:" كنا قريبين من التوصل لاتفاق هدنة، لكن أوامر إخلاء رفح ستوقف المفاوضات".
وكان قد قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه بدأ تشجيع سكان رفح على إخلاء المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة في إطار عملية "محدودة النطاق" لتفكيك حركة حماس.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم أبلغوا مصر ببدء عملية إجلاء السكان في الصباح الباكر.
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