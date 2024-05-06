Advertisement

عربي-دولي

دعوات لحماية المسجد الأقصى في 14 أيار.. هذا ما سيحصل داخله

Lebanon 24
06-05-2024 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1196051-638505933668854765.jpg
Doc-P-1196051-638505933668854765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت جماعات الهيكل المزعوم الاستيطانية، نيتها رفع نحو 500 علم للاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة يوم 14 مايو المقبل، في ما يسمى "يوم الاستقلال".

وزعمت الجماعات المتطرفة الإسرائيلية، أن رفع الأعلام سيكون ردا على معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في السابع من تشرين الاول 2023، التي جاء جزء منها ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
Advertisement

ونظمت جماعات المستوطنين، حملة توقيعات للسماح لها برفع العلم داخل المسجد الأقصى، كما وتخطط لوضع لافتة ضخمة في تل أبيب تدعو لرفع العلم في الأقصى.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية لمواصلة الحشد والرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحامات المستوطنين الواسعة في أيام ما يسمى "عيد الفصح" العبري الأسبوع الماضي الذين تجاوز عددهم الآلاف.

وشددت الدعوات على أهمية المحافظة على التواجد الدائم في الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء عليه وفرض وقائع تهويدية جديدة.

وأطلقت جماعة "نساء من أجل الهيكل" الاستيطانية، دعوات لاقتحام الأقصى الخميس المقبل تزامنا مع الدعوات لرفع 500 علم في الأقصى.

ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، إلى حماية المسجد المبارك والدفاع عنه أمام مخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة بحقه.(شبكة قدس)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-05-06
04:50 | 2024-05-06
04:00 | 2024-05-06
03:51 | 2024-05-06
03:49 | 2024-05-06
03:42 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24