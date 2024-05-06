دعوات لحماية المسجد الأقصى في 14 أيار.. هذا ما سيحصل داخله

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أعلنت جماعات الهيكل المزعوم الاستيطانية، نيتها رفع نحو 500 علم للاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة يوم 14 مايو المقبل، في ما يسمى "يوم الاستقلال".وزعمت الجماعات المتطرفة الإسرائيلية، أن رفع الأعلام سيكون ردا على معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في السابع من تشرين الاول 2023، التي جاء جزء منها ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.ونظمت جماعات المستوطنين، حملة توقيعات للسماح لها برفع العلم داخل المسجد الأقصى، كما وتخطط لوضع لافتة ضخمة في تل أبيب تدعو لرفع العلم في الأقصى.وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية لمواصلة الحشد والرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحامات المستوطنين الواسعة في أيام ما يسمى "عيد الفصح" العبري الأسبوع الماضي الذين تجاوز عددهم الآلاف.وشددت الدعوات على أهمية المحافظة على التواجد الدائم في الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء عليه وفرض وقائع تهويدية جديدة.وأطلقت جماعة "نساء من أجل الهيكل" الاستيطانية، دعوات لاقتحام الأقصى الخميس المقبل تزامنا مع الدعوات لرفع 500 علم في الأقصى.ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، إلى حماية المسجد المبارك والدفاع عنه أمام مخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة بحقه.(شبكة قدس)