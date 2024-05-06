بين حسابات نتنياهو والسنوار.. ما مصير مفاوضات القاهرة للتهدئة؟

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تتأرجح مفاوضات القاهرة للتهدئة في غزة بين حسابات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحسابات يحيى السنوار.فعلى الرغم من تأكيدات مسؤول عربي رفيع لسكاي نيوز عربية أن مُسوَّدةَ الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل هي الأفضل منذ بدء المحادثات، إلا أن المسؤول أكد أيضا أن حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تدفعه لرفض الاتفاق حتى لو كان عرض حماس جيداً.حماس هي الأخرى تواصل التمسك بمطالبها، وسط تقارير عن خلاف في الرأي بين يحيى السنوار وقيادة الحركة السياسية في الخارج، وهو أمر يعقد من عملية اتخاذ القرار.يؤكد الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، الدكتور سمير تقي، خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" مدى صعوبة اللحظات التي يعيشها العالم والشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء التناقضات التي تشهدها حركة حماس وشروط نتنياهو، ويبرز أهمية الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية في تذليل الصعوبات والتوصل إلى حل للأزمة.وأشار إلى وجود مماطلة من جانب حركة حماس التي تبدو غير مستعجلة في إنجاز هذا الاتفاق ولا نتنياهو الساعي للخروج منتصرا من هذه المعركة.ولفت إلى ان وجود هذه التناقضات على الساحة قد تدفع الدبلوماسية الدولية وبشكل خاص الولايات المتحدة إلى التوقف عن بذل جهود على المستوى الإقليمي.من جهته، يشير الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أشرف عكة إلى الجهود المصرية لإقناع حركة حماس بالموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاق المرتبطة بعملية التبادل ووقف إطلاق النار المؤقت في الوقت الذي تشهد الحركة اختلافات حول مسألة الانسحاب العسكري الإسرائيلي ومحاولة إدخال أطراف أخرى كضامنين لنهاية الحرب.أما الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية منصور معدي، فقد قال إن الشارع الإسرائيلي توقع حدوث تعثر في المحادثات بسبب التطلعات السياسية والعسكرية للحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي يصر على تحقيق أهدافه، مقابل رفض حركة حماس التخلي عن السلطة وتصر على إظهار تواجدها في الميدان.(سكاي نيوز)