دولة أوروبية تبدأ مناقشة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إسرائيل

اعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن بلاده بدأت مناقشات حول عقوبات تجارية محتملة للاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.



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قال دي كرو إن الحكومة البجيكية "قررت بالفعل قبل بضعة أسابيع فرض عقوبات تجارية على إسرائيل. ولكن إذا فرضت بلجيكا هذه العقوبات بنفسها، فإن طرق التجارة ستتغير ببساطة. لهذا نناقش منذ عدة أسابيع مع دول أوروبية أخرى، كيف يمكننا القيام بذلك"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "سوار" البلجيكية.

وأشار دي كرو إلى أنه "يجب حل هذه المشكلة من دون الإعلان عنها بصوت عال. لقد أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مع إسرائيل، والتي تتضمن شروطا تتعلق بحقوق الإنسان".