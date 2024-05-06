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عربي-دولي

لحظات عصيبة أثناء الصلاة في إحدى الكنائس.. انقض على كاهن لقتله فتعطل مسدسه! (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2024 | 06:07
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سحب رجل في مدينة برادوك بولاية بنسلفانيا اليوم الاثنين، مسدسه على الكاهن في منتصف خطبته، أثناء الصلاة في إحدى الكنائس بالمدينة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه شماس الكنيسة ونشره على الإنترنت، اللحظة التي وجد فيها الكاهن نفسه فجأة يحدق في فوهة المسدس. إلا أن مسدس الرجل لم يعمل وتعطل فجأة وخلال ذلك ابتعد الكاهن عن طريقه، وقفز شماس الكنيسة أمام الكاميرا، وتعامل مع المسلح وأرداه أرضا محاولاً تثبيته.

وبيّنت اللقطات عودة الكاهن ورجل آخر لتثبيت المسلح على الأرض، وفق ما ذكر موقع "سي بي إس نيوز".
 
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إلى ذلك اتهمت شرطة ولاية بنسلفانيا المسلح واسمه برنارد بوليت ويبلغ من العمر 26 عاماً، بالاقتحام ومحاولة إطلاق النار على الكاهن.

كذلك تحقق الشرطة في إطلاق نار مميت على منزل المشتبه به، بعد العثور على رجل مقتول بالرصاص داخل المنزل الذي يعيش فيه.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء ضباط من قسم شرطة مون فالي الإقليمي الشرقي بشأن إطلاق النار حوالي الساعة الثامنة مساء. وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، عثرت على رجل مقتولا بالرصاص داخل المنزل.

فيما تم استدعاء محققين من وحدة جرائم القتل للتعامل مع التحقيق.

ولم يتم بعد التعرف على هوية الضحية داخل المنزل، وليس من الواضح ما إذا كان بوليت، الذي يعيش في المنزل، هو المسؤول عن إطلاق النار.

يذكر أن حادثة اعتداء مماثلة على كاهن حدثت في أستراليا قبل أكثر من أسبوعين عندما حاول شخص الاعتداء على الكاهن بسكين، إلا أن طعناته لم تسفر إلا عن إصابة في العين وبعض الإصابات الطفيفة. (العربية)

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