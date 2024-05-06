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عربي-دولي

نتنياهو متّهم بعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار.. ومكتبه يردّ

Lebanon 24
06-05-2024 | 06:43
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أشار مسؤول إسرائيلي الى أن "إسرائيل وحماس كانتا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق هدنة قبل يومين، لكن تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن رفح أجبرت حماس على تشديد مطالبها".
 
 
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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "حماس تسعى الآن للحصول على مزيد من الضمانات بأن إسرائيل لن تستأنف القتال بعد تنفيذ الاتفاق بشكل جزئي".


من جهته، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بيانا جاء فيه أن "الادعاءات بأن نتنياهو، وليست حماس، هو من أفسد صفقة إطلاق سراح الرهائن، كذب كامل وخداع متعمد للجمهور".

وقال البيان إن "الحقيقة عكس ذلك"، متهما حماس بأنها "تحبط كل صفقة من خلال عدم الابتعاد قيد أنملة عن مطالبها المتطرفة التي لا يمكن لأي حكومة في إسرائيل أن تقبلها".

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