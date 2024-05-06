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عربي-دولي

مفاجأة عن هجوم كروكوس.. متهم كان يعتزم الهروب إلى دولة عربية

Lebanon 24
06-05-2024 | 07:35
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لا تزال التحقيقات مستمرة حول الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو في 22 أذار الفائت، وقد انكشفت تفاصيل جديدة مفاجئة عنه، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم نازريمادا لوتفولوي، وهو مواطن من طاجيكستان، "يدعم الجماعات المتطرفة وكان يعتزم السفر إلى سوريا"، وفق ما أفادت وكالة "تاس" الروسية الاثنين.
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وبيّن ملف القضية أن "لوتفولوي يدعم الجماعات المتطرفة، ويتخذ موقفاً يتمثل في ضرورة قتال الأشخاص الذين لا يشاطرونه آراءه، وكان يعتزم السفر إلى سوريا للقتال ضد القوات الحكومية المحلية والقوات المسلحة الروسية".

يذكر أن الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" في الضواحي الغربية لموسكو، الذي تبناه تنظيم "داعش"، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 144 شخصاً وإصابة 360 آخرين.

وسرعان ما أُلقي القبض بعدها على 4 رجال جميعهم من الطاجيك. وقد مثلوا أمام المحكمة.

وأقرت روسيا بأن "متطرفين" نفذوا الهجوم بعدما اتهمت أوكرانيا بالوقوف وراءه، بحسب فرانس برس.

لكن رغم الاعتراف الروسي، لم تتخل موسكو عن فكرة أن لكييف صلات به، في حين تنفي كييف بشكل قاطع أي صلة لها بأكبر الهجمات دموية في روسيا منذ 20 عاماً. (العربية)
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