قرب أحياء تلقت أوامر إخلاء.. ضربات إسرائيلية على شرق رفح

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كثف جيش العدو الإسرائيلي ضرباته على مناطق شرق رفح جنوب قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، قرب أحياء تلقت أوامر إخلاء.كما أرسل الجيش رسائل صوتية على الهواتف النقالة للفلسطينيين في رفح، حذّر فيها وحدد ما يسمى المنطقة الآمنة، بحسب ما أفادت به "العربية".في موازاة ذلك، واصل العدو بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ومنع دخول البضائع التموينية والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.وأفاد تلفزيون فلسطين بأن الطيران الإسرائيلي يشن غارات على حي السلام في رفح بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق دعوته لقاطني بعض مناطق رفح بالإجلاء إلى خان يونس بسبب قرب تنفيذه عملية عسكرية.بدوره كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، حذر الفلسطينيين من العودة إلى الشمال أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي ومن الرجوع شمالا من وادي غزة، مشددا على أن مدينة غزة ما زالت منطقة "قتال خطيرة".وقال: "من أجل سلامتكم يناشدكم الجيش بالإجلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي"، مشيرا إلى أن النداء موجه إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبالأحياء - السلام الجنينة وتبة زراع والبيوك في منطقة رفح بالبلوكات: 10-16و 28 و270.في حين أفاد مصدر طبي بارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على رفح منذ مساء أمس إلى 26، وأضاف المصدر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 11 غارة على أنحاء متفرقة من رفح.وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان إن الآلاف يغادرون أطراف رفح الفلسطينية باتجاه مناطق في وسط غزة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عزمه بدء عملية بالمنطقة. (العربية)