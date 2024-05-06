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عربي-دولي
وسط الحرب.. فلسطيني يناقش رسالته للماجستير في خيمة برفح! (صور)
Lebanon 24
06-05-2024
|
09:55
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رغم الحرب والدم والدمار، ناقش باحث فلسطيني رسالته للماجستير من داخل خيمة بمدينة رفح التي تتعرض منذ ساعات لقصف مكثف وعمليات نزوح وضربات على مناطق بها.
وناقش الباحث الفلسطيني تامر صلاح أبوموسى، رسالة الماجستير الخاصة به فى أحد خيام النازحين الفلسطينين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، حيث تمت مناقشة الرسالة من جانب عدد من الأساتذة المشرفين من كلية التربية قسم علم النفس بجامعة الأزهر بغزة.
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جاءت الرسالة تحت عنوان" المناعة النفسية كمتغير وسيط بين الضغوط النفسية والدافعية للإنجاز لدى المرشدين التربويين بالمحافظات الجنوبية في فلسطين"، وبدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين.
وقال الباحث تامر صلاح أبوموسي لـ" العربية" ، إنه كان يتمنى أن تكون مناقشة الرسالة الخاصة به داخل الجامعة، ولكن بعد الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، قام بمناقشة الرسالة داخل خيمة، مضيفا "نحن شعب لديه الإرادة والعزيمة لتحقيق أهدافه، ولذلك قررت استكمال مناقشة الرسالة داخل إحدى الخيام التي تمثل معاناة الشعب الفلسطيني لتعبر عن خروج الأمل من رحم المعاناة"، مؤكداً أنه "سيواصل مسيرته التعليمية رغم الحرب، مشيدا بموافقة إدارة جامعة الأزهر على مناقشة رسالة الماجستير داخل الخيمة.
كما أكد أن حصوله على درجة الماجستير يأتي رغم كل التعقيدات والظروف التي يعيشها الفلسطينيون في غزة نتيجة لاستمرار الحرب، موضحاً أن اختيار الخيمة التي تعد رمزا للمعاناة الفلسطينية، مكانا لمناقشة الرسالة بمثابة رسالة تأكيد أن الشعب الفلسطيني لا يعرف المستحيل.
ودعا الباحث الفلسطيني العالم إلى الضغط من أجل توفير مناخ ملائم للتعليم والعمل على وقف النار ووقف نزيف الدماء وعودة الحياه لشعب عانى كثيرا من ويلات الحروب. (العربية)
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