التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية.. مصر تحذّر إسرائيل

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حذرت مصر، في بيان اليوم الاثنين، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح الفلسطينية.وطالبت في بيانها، إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.وأكدت القاهرة على أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.