Advertisement

عربي-دولي

التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية.. مصر تحذّر إسرائيل

Lebanon 24
06-05-2024 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1196130-638506132450733027.jpg
Doc-P-1196130-638506132450733027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت مصر، في بيان اليوم الاثنين، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح الفلسطينية.


وطالبت في بيانها، إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.
Advertisement


وأكدت القاهرة على أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:33 | 2024-05-06
12:24 | 2024-05-06
11:32 | 2024-05-06
11:10 | 2024-05-06
10:00 | 2024-05-06
09:55 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24