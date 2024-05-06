على خلفية الهجوم على رفح.. بايدن يجري اتصالا هاتفيا بنتنياهو

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أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنتنياهو بشأن العملية العسكرية في رفح، استمر لقرابة نصف ساعة.وأعلن البيت الأبيض أن هذه المكالمة تأتي على خلفية دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح في جنوب قطاع غزة.وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لوكالة فرانس برس: "أخبرنا الحكومة الاسرائيلية بوضوح برأينا حول اجتياح بري كبير لرفح وسيتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء اليوم".وأضاف "ما زلنا نعتقد أن اتفاقا بشأن عملية إفراج عن الرهائن هو أفضل وسيلة للحفاظ على حياة الرهائن وتجنب غزو رفح حيث لجأ إليها أكثر من مليون شخص". (سكاي نيوز عربية)