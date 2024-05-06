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عربي-دولي
حماس: وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار
Lebanon 24
06-05-2024
|
12:33
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أعلنت حركة "حماس" أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت "حماس" في بيانها: "أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة "حماس" على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".
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ومن جهتها أكدت مصادر إسرائيلية مشاركة في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس" لصحيفة "يسرائيل هيوم" أنه "حتى يتم الانتهاء من الإخلاء وبدء العملية العسكرية، سيمر بعض الوقت، مما قد يسمح لحماس بتليين موقفها من أجل قبول الاتفاق".
وقال أحد المصادر للصحيفة الإسرائيلية: "المفاوضات لم تنته بعد. "حماس" لم ترسل لنا ردها بعد. إذا كان إيجابيا فإن عملية الإخلاء ستتوقف". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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