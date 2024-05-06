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عربي-دولي

على خلفية تصريحات عدائية.. الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي

Lebanon 24
06-05-2024 | 13:08
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الفرنسي في موسكو بيير ليفي على خلفية تصريحات باريس العدائية، وحذرته من نهج بلاده الهدام والاستفزازي.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "موسكو أبلغت السفير الفرنسي بنهج باريس التدميري والاستفزازي الذي يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الصراع".
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وأشارت الخارجية إلى أنها استدعت السفير الفرنسي على خلفية تصريحات باريس العدائية ومعلومات عن تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا.

وشددت الخارجية على أن محاولات باريس لخلق نوع من "عدم اليقين الاستراتيجي لروسيا" بتصريحاتها حول احتمال إرسال وحدات إلى أوكرانيا محكوم عليها بالفشل، مؤكدة أن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة سيتم تحقيقها.

كما تم اليوم كذلك استدعاء السفير البريطاني في موسكو نايجل كيسي إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية. (روسيا اليوم)
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