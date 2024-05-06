حماس تعلن موافقتها على مقترح "هدنة غزة".. ما هي أبرز بنوده؟

أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب بيان من الحركة.



وقالت الحركة في بيان إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الإثنين".

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وأوضحت الحركة "أن الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا، فإنها ذاهبة إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق". وقالت الحركة في بيان إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الإثنين".وأوضحت الحركة "أن الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا، فإنها ذاهبة إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".

وأضافت حركة حماس أنه في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه غدا (الثلاثاء) وفد حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات



وقال البيان إن "حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".

ماذا يشمل المقترح؟

في السياق، قالت مصادر مطّلعة على المفاوضات لـ"لبنان24" أن المقترح المصري القطري الذي وافقت عليه حماس هو على ثلاث مراحل، وكل مرحلة تستغرق 42 يوما.

وتتضمن المرحلة الأولى وقف إطلاق نار من الطرفيين، بالاضافة إلى انسحاب جنود الإحتلال الإسرائيلي خارج المناطق المكتظة ومن وسط القطاع، كما ووقف الإستطلاع الجوي وفق ساعات محددة متفق عليها .

وتتضمن المرحلة الاولى أيضا بدء عملية تبادل الأسرى، على أن يتم تبادل ثلاثة أسرى كل يوم، إذ إن التبادل يبدأ بالمجندات والمرضى وكبار السن وصغار السن من الإسرائيليين، كل فرد منهم، مقابل 50 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال.

وحسب المصدر، فإن المرحلة الثانية تتضمن التنسيق لإعادة اعمار غزة بإشراف قطري مصري والعمل مع المنظمات الأممية لجمع الدعم المالي ويتضمن تنسيق المخططات التنظيمية للأبنية المهدمة .

بالاضافة إلى متابعة عملية التبادل حيث تشمل تبادل جثث الأسرى الذي قتلهم الإحتلال أثناء القصف، كل جثة مقابل 50 من النساء والشبان تحت سن 19 عاما اعتقلوا بعد عملية طوفان الأقصى .

وصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من مقترح وقف إطلاق النار حيث تنص بنود هذه المرحلة على إعلان الهدوء المستدام وانسحاب العدو خارج حدود القطاع بالكامل .

بالاضافة إلى متابعة عملية التبادل من الجنود والضباط الاحياء والجثث وفق النسبة نفسها التي اعتمدت في المرحلتين السابقتين .

من جهة أخرى، قال مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية إنّه "في الوقت الحالي لا يؤخذ رد حماس على محمل الجد وسنتلقى الرد ونبحثه".

وقال مصدر حكومي أن إعلان حماس "خدعة" تهدف إلى إظهار إسرائيل كدولة متمردة".

يأتي ذلك بعد أن أكد إعلام إسرائيلي أن "مصر أرسلت رسالة إلى إسرائيل تطالبها بوقف العملية البرية في رفح".

بالتوازي، عبّر الفلسطينيون عن فرحهم بموافقة حماس على مقترح الهدنة، إذ سادت أجواء الاحتفالات داخل رفح.(وكالات)