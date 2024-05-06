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عربي-دولي

بالفيديو.. الفلسطينيون يحتفلون بعد إعلان الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار

Lebanon 24
06-05-2024 | 13:39
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عمت الفرحة بين أوساط النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد إعلان حركة حماس مساء الاثنين قبول مقترح وقف إطلاق النار.
 
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كما أعرب الفلسطينيون في محيط مستشفى الكويت التخصصي بغزة عن فرحتهم العارمة بعد البيان الذي أصدرته حماس.
 
وأعلنت حركة حماس مساء الاثنين أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 

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