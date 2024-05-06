بالفيديو.. الفلسطينيون يحتفلون بعد إعلان الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار

عمت الفرحة بين أوساط النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد إعلان حركة حماس مساء الاثنين قبول مقترح وقف إطلاق النار.

التكبيرات في #رفح الان pic.twitter.com/P1gSXvdr7w — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 6, 2024 Advertisement كما أعرب الفلسطينيون في محيط مستشفى الكويت التخصصي بغزة عن فرحتهم العارمة بعد البيان الذي أصدرته حماس.

احتفالات في مدينة رفح بعد إعلان حماس موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار.



يا رب كملها على خير pic.twitter.com/mNDEGab3vV — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 6, 2024 وأعلنت حركة حماس مساء الاثنين أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.