بالفيديو.. الفلسطينيون يحتفلون بعد إعلان الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار

التكبيرات في #رفح الان pic.twitter.com/P1gSXvdr7w
— #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 6, 2024
التكبيرات في #رفح الان pic.twitter.com/P1gSXvdr7w
احتفالات في مدينة رفح بعد إعلان حماس موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار.
يا رب كملها على خير pic.twitter.com/mNDEGab3vV
— #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 6, 2024
احتفالات في مدينة رفح بعد إعلان حماس موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار.
يا رب كملها على خير pic.twitter.com/mNDEGab3vV
جانب من فرحة أهالي غزة بموافقة حماس على المقترح
اللّهُم تَمم فَرح أهِل غَزّة عَلىِ خِير وَاسمَعِنا خِطاب النّصِر فِي القَريِب العَاجل يَا الله♥️. pic.twitter.com/Y0zWd8qN1w
— #7_October 🇵🇸 (@7_October2023) May 6, 2024
جانب من فرحة أهالي غزة بموافقة حماس على المقترح
اللّهُم تَمم فَرح أهِل غَزّة عَلىِ خِير وَاسمَعِنا خِطاب النّصِر فِي القَريِب العَاجل يَا الله♥️. pic.twitter.com/Y0zWd8qN1w