الأسد: جيشا سوريا والعراق أساس تحقيق الانتصارات ضد الإرهاب

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استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، والتنسيق الفعال لضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سوريا والعراق.وشدد الرئيس الأسد على أنّ الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء "واحد في كل مكان في العالم"، مشيراً إلى أنّ داعمي الإرهاب في سوريا والعراق هم نفسهم داعموه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية.كذلك، أشاد بصمود وقوة الجيشين السوري والعراقي، "اللذين كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميه". (الميادين)