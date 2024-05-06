Advertisement

عربي-دولي

الأسد: جيشا سوريا والعراق أساس تحقيق الانتصارات ضد الإرهاب

Lebanon 24
06-05-2024 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1196184-638506254297081239.jpeg
Doc-P-1196184-638506254297081239.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، والتنسيق الفعال لضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سوريا والعراق.
Advertisement

وشدد الرئيس الأسد على أنّ الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء "واحد في كل مكان في العالم"، مشيراً إلى أنّ داعمي الإرهاب في سوريا والعراق هم نفسهم داعموه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية.

كذلك، أشاد بصمود وقوة الجيشين السوري والعراقي، "اللذين كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميه". (الميادين)
المصدر: الميادين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:04 | 2024-05-06
18:59 | 2024-05-06
18:40 | 2024-05-06
18:31 | 2024-05-06
18:06 | 2024-05-06
17:49 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24