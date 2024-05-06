كيف علّقت أميركا على قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار؟

Advertisement

قال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية للحرة، الاثنين، إن "أي خطوة يمكن أن توصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مرحب بها" وذلك في أول تعليق أميركي على قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار في غزة.ودعا المصدر إلى عدم الإفراط في التفاؤل قبل معرفة الموقف الإسرائيلي، وأضاف "يجب انتظار الموقف الإسرائيلي قبل الإفراط في التفاؤل".وأشار إلى أن "موافقة حماس على الصفقة لا يعني انتفاء هدف إسرائيل بالقضاء على الحركة".وكانت حماس أعلنت في وقت سابق، الاثنين، قبولها مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر. (الحرة)