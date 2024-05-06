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السيسي: أُتابع عن كثب التطورات الايجابية التي تمر بها المفاوضات في غزة

Lebanon 24
06-05-2024 | 14:53
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يتابع التطورات الإيجابية التي تمر بها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بعد إعلان حركة حماس قبولها بالمقترح المصري القطري.

وقال السيسي في منشور على منصة إكس: "أتابع عن كثب التطورات الايجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة".
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ودعا السيسي "كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي الى إنهاء المأساة الانسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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