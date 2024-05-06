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تعليق عاجل من مكتب نتنياهو على مقترح وقف إطلاق النار.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
06-05-2024 | 15:13
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بعد إجراء مشاورات هاتفية مع أعضاء المجلس الحربي لبحث رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار، أعلن مكتب نتنياهو أن "اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية".
 
ورغم اعتراضه على ردّ حماس، أعلن مكتب نتنياهو أن "إسرائيل سترسل وفدا لإمكانية التوصل لاتفاق يكون مقبولا لنا".
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وكانت قد أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب بيان من الحركة.

وقالت الحركة في بيان إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الإثنين".
 
 
المصدر: العربية
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