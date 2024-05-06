أردوغان دعا إسرائيل أن تحذو حذو "حماس" بقبول "مقترح الهدنة"

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رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، بقبول حركة حماس المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في خلال مكالمة هاتفيه مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.وخلال المكالمة الهاتفية، أطلع هنية أردوغان على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الوسطاء قبل يومين وتفاصيل الاتفاق المقترح.وأعرب الرئيس التركي في أن تحذو إسرائيل حذو حركة حماس بقبول مقترح الهدنة. (سكاي نيوز عربية)