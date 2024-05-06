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عربي-دولي

وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بقصف رفح

Lebanon 24
06-05-2024 | 17:13
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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بقصف رفح.
وكتب على منصة "إكس": "بُذلت جهود هائلة للتوصل إلى اتفاق تبادل من شأنه إطلاق سراح الرهائن وتحقيق وقف لإطلاق النار.. وطرحت حماس عرضا، إذا كان نتنياهو يريد حقا التوصل إلى اتفاق، فسوف يتفاوض على العرض بجدية. وبدلاً من ذلك، فهو يخاطر بتقويض الاتفاق".
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