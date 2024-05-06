قصف مدفعي عنيف يستهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "هناك قصفاً مدفعياً عنيفاً يستهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم".

وأكدت أن آليات إسرائيلية تنتشر قرب محيط معبر رفح وتستهدف بعض المباني التابعة له.

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