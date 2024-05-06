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قصف مدفعي عنيف يستهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم

Lebanon 24
06-05-2024 | 17:49
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "هناك قصفاً مدفعياً عنيفاً يستهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم".
وأكدت أن آليات إسرائيلية تنتشر قرب محيط معبر رفح وتستهدف بعض المباني التابعة له.
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رفح

كرم أبو سالم

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