الملك عبد الله يحضّ بايدن على منع وقوع مجزرة جديدة في رفح

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حضّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الأميركي جو بايدن في محادثات أجرياها في واشنطن الإثنين على التدخّل لمنع وقوع "مجزرة جديدة" في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي تهدّد إسرائيل باجتياحها.وجاء في بيان رسمي أردني أنّ "الملك عبد الله الثاني حذّر خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، من أنّ الهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها حوالي 1.4 مليون شخص جراء الحرب على غزة، يهدّد بالتسبّب بمجزرة جديدة".وقال البيان الأردني إن الملك عبد الله حذّر خلال لقائه مع بايدن من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها نحو 1.4 مليون شخص جراء الحرب على غزة، يهدد بالتسبب بمجزرة جديدة".