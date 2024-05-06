مسؤول أميركي: التوغّل الحالي في رفح لا يمثّل عملية عسكرية كبرى

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قال مسؤول أميركي إن "لدى واشنطن مخاوف بشأن الضربات الإسرائيلية المستمرة على رفح"، مشيراً إلى أنها "لا تمثّل عملية عسكرية كبرى على ما يبدو".وأضاف المسؤول أن "المسؤولين الأميركيين يركزون على منع حدوث عملية عسكرية كبيرة في المناطق المكتظة بالسكان في رفح"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين لا ينفذون ذلك على ما يبدو".يأتي هذا في الوقت الذي قال البيت الأبيض إنه يراجع رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، في الوقت الذي يواصل فيه الضغط على إسرائيل لوقف خطط غزو بري لرفح.