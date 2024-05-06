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هيئة المعابر في غزة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح

Lebanon 24
06-05-2024 | 18:59
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قالت هيئة المعابر في غزة إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح".
وقد أفاد إعلام إسرائيلي بأنه "تم إطلاق قذائف هاون على معبر كرم أبو سالم".
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