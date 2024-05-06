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عربي-دولي

وفد قطري يتوجّه إلى القاهرة اليوم لاستئناف مفاوضات هدنة غزة

Lebanon 24
06-05-2024 | 19:48
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن حماس أرسلت إلى الوسطاء ردّها على اقتراح الهدنة ووصف الرد بأنّه "إيجابي".
وأضاف الأنصاري في بيان أن "الوفد القطري سيتوجه إلى القاهرة اليوم الثلاثاء لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء".
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