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عربي-دولي

الجيش الأميركي: تدمير مسيّرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر

Lebanon 24
06-05-2024 | 19:56
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قال الجيش الأميركي أنه دمّر طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.
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