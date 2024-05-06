بارزاني: أمن إيران من أمن الإقليم

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أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني خلال زيارته إلى طهران أن أمن إيران من أمن الإقليم.وأشاد بارزاني خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان في طهران بمواقف إيران الداعمة للإقليم "في عهد النضال ضد نظام صدام حسين، وايضا في مرحلة ما بعد سقوط البعث، حيث تشكلت حكومة العراق الجديدة".وأعرب عن تطلعه إلى توسيع العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات ومنها الأمنية والاقتصادية أكثر فأكثر.وأكد أن "أمن إيران من أمن الإقليم، ونحن لن نسمح لأي طرف آخر المساس بأمن إيران انطلاقا من إقليم كردستان".وأعرب أحمديان عن ترحيبه بالبارزاني في طهران، واصفا العلاقات بين الشعبين الإيراني والعراقي، بمن فيهم الأكراد، أنها تاريخية وثقافية معمقة وعريقة جدا.وأضاف أن "هذه الأواصر تنطلق من القواسم المشتركة التي تعززت على مدى الزمن، وبما يلزم علينا ألا نسمح لأي طرف آخر، بمن فيهم الصهاينة أو الزمر المناوئة والمعادية للثورة الاسلامية، أن يخلوا بهذه العلاقات". (روسيا اليوم)