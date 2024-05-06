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عربي-دولي

لاستئناف المفاوضات.. وفد قطري سيتوجه إلى القاهرة اليوم

Lebanon 24
06-05-2024 | 23:40
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 بعد إبلاغ حركة حماس الوسيطين المصري والقطري، موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن وفدا قطريا يتوجه صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات.
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن "حماس أرسلت إلى الوسطاء، الاثنين، ردها على اقتراح الهدنة"، واصفا الرد بأنه "إيجابي".

ولفت الأنصاري إلى أن الوفد القطري سيتوجه إلى القاهرة الثلاثاء، لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، معربا عن أمله في أن تتوج الجولة بالتوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.

وفي وقت سابق، أبلغت حركة المقاومة الإسلامية حماس الوسيطين القطري والمصري، بموافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار في غزة. (عربي21)
المصدر: عربي21
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