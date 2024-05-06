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اتهم محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، حركة حماس بإجهاض قيام الدولة الفلسطينية، مؤكدا أنها قدمت الذرائع المجانية لإسرائيل لتصعيد العدوان على الفلسطينيين، من أجل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإجهاض فكرة الدولة الفلسطينية.وقال في تصريحات إن حماس تورطت في اندلاع 6 حروب على قطاع غزة، حيث تعتبر الحرب الحالية هي السادسة التي يتعرض لها قطاع غزة، مشيرا إلى أن حماس هدفها البقاء خدمة لبرنامج لا علاقة له بفلسطين، وهو برنامج مرتبط بجماعة الإخوان ومرتبط بأجندات إقليمية ودول لها مصالحها، ولا يهمها شعبنا الذي يباد.وأكد الهباش أن حماس تسببت في سقوط آلاف الضحايا بلا مقابل، وذلك منذ انقلابها وخطفها قطاع غزة عام 2007، وأدخلتنا جميعاً في طريق مسدود، وقدمت ذرائع مجانية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ليتهرب من الاستحقاقات السياسية وليقوم بالهجوم على قطاع غزة كلما أراد ذلك.وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن قطاع غزة عبارة عن كتلة بشرية من الشعب الأعزل لا تمتلك أي أسلحة، محذرا من كارثة إنسانية ستحدث إذا تمت عملية اجتياح رفح الفلسطينية، ومؤكدا أن هذه العملية ستحصد أرواح عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني لوجود نحو مليون ونصف المليون مواطن حالياً فيها بعد نزوحهم من الشمال إلى الجنوب. (العربية)