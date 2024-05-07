احتجاجا على سياسات وارسو تجاه مينسك.. قاض بولندي يطلب اللجوء إلى بيلاروس

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قال القاضي البولندي توماش شميدت إنه سيستقيل من منصبه احتجاجا على سياسات وارسو تجاه مينسك وموسكو، وسيطلب اللجوء السياسي إلى بيلاروس.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شميدت، الذي يشغل منصب قاضي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية لمحافظة وارسو، في مينسك، حيث تابع: "أطلب الحصول على وضع لاجئ سياسي".إلا أنه عاد وأشار، ردا على سؤال توضيحي من وكالة "تاس"، إلى أن هذا لا يعد طلبا رسميا بعد، وقال إن زيارته إلى بيلاروس تعود إلى أنه يستطيع التعبير عن موقفه بأمان وحرية هناك، وقرأ ووقع بيان استقالته من منصبه في مؤتمر صحفي بالعاصمة البيلاروسية.وقال شميدت إنه تعرض للاضطهاد وأجبر على مغادرة البلاد بسبب خلافه مع سياسات وإجراءات الحكومة البولندية، وتابع أن العودة إلى بولندا أصبحت مستحيلة، وهو مقتنع بأن السلطات البولندية، وبتأثير من الولايات المتحدة وبريطانيا، تقود البلاد إلى الحرب.ووفقا له، فإنه "يود أن يرتاح قليلا" في بيلاروس.وقد شغل شميدت سابقا مناصب مختلفة في السلطة القضائية والقانونية في بولندا، بما في ذلك رئيس الدائرة القانونية في المجلس الوطني للقضاة. (روسيا اليوم)