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عربي-دولي

بدرونات جوية.. أوكرانيا تُهاجم موكبا دينيًا قرب أوغليدار

Lebanon 24
07-05-2024 | 00:15
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هاجمت القوات الأوكرانية يوم أمس الأحد، خلال الاحتفال بعيد الفصح، المشاركين في موكب ديني في دير "رقاد القديس نيكولاي" قرب أوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية.  

وقال مصدر في الدير: "يوم أمس 5 أيار، هاجمت طائرات بدون طيار معادية، المشاركين في الموكب الديني الوطني لتوحيد الشعوب الشقيقة، والذي مر على طول خط التماس العسكري".
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ووفقا للمصدر، مر خط سير الموكب على طول الطريق بالقرب من الدير المذكور. لقد أصيبت السيارات الثلاث نتيجة القصف.

هذه السنة، احتفل المسيحيون الأرثوذكس في روسيا وأوكرانيا ومولدوفا واليونان وبلدان الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، بعيد قيامة المسيح  في 5 أيار. (روسيا اليوم)

 
المصدر: روسيا اليوم
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