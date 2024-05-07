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عربي-دولي

جديد محاكمة ترامب.. ثاني غرامة وتهديد بالسجن!

Lebanon 24
07-05-2024 | 00:40
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مُجددا، هدد القاضي الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب الجنائية في نيويورك، أمس الاثنين، الرئيس الأميركي السابق بـ"السجن" لانتهاكه قرار منعه من انتقاد الشهود وأعضاء هيئة المحلفين علنا.

غرامة جديدة
وفرض القاضي خوان ميرتشان غرامة جديدة قدرها ألف دولار على ترامب "لانتهاكه أمرا أصدره، بقيامه بوضع تعليقات علنية حول هيئة المحلفين والطريقة التي تم اختيار أعضائها" وحذره من أن أي انتهاكات جديدة قد "تعرضه للسجن".
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والأسبوع الماضي، فرض القاضي على ترامب غرامة قدرها تسعة آلاف دولار بمعدل ألف دولار عن كل مخالفة ارتكبها لأنه حمل علنا على شهود وأعضاء في هيئة المحلفين على هامش محاكمته وهدد بسجنه في حال إعادته الكرة.

محاكمة غير مسبوقة
ومنذ 15 نيسان تاريخ بدء هذه المحاكمة غير المسبوقة لرئيس أميركي سابق، طلب المدعون العامون أن يعاقب دونالد ترامب لانتهاكاته المتكررة لقرار منعه من مهاجمة شهود رئيسيين في الملف.

والأمر يتعلق خصوصا بمحاميه السابق مايكل كوهين أو أعضاء في هيئة المحلفين يلمح ترامب إلى أنهم منحازون.

احتمال الإدانة

ويواجه المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني، في مواجهة الديمقراطي جو بايدن، احتمال إدانته في هذه القضية، ونظريا احتمال الحكم عليه بالسجن. ويحاكم الرئيس الجمهوري السابق في أربع قضايا جنائية.

قضية شراء الصمت
وترامب البالغ 77 عاما مُتّهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006 كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويُلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء المبلغ المالي الذي دُفع.(العربية)

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