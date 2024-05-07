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عربي-دولي

هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن واقعة جنوبي عدن اليمنية

Lebanon 24
07-05-2024 | 00:51
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تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء تقريرا عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية، وقالت إن السلطات تحقق في الأمر.

ونقلت هيئة بحرية عن ربان أنه وقع انفجاران قرب سفينته التجارية على بعد 82 ميلا بحريا جنوبي عدن اليمنية ويقول إن السفينة والطاقم بخير.
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ويشن الحوثيون هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.

وينفذ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ شهر تشرين الثاني.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن لتسلك طرقا أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة. (العربية)
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